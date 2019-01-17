В Петербурге трёхлетняя девочка обварилась кипятком

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Кипящую воду на неё выплеснул опрокинутый чайник. Состояние ребёнка оценивается в качестве тяжёлого.

В Петербурге произошёл инцидент с участием малолетнего ребёнка. Там трёхлетняя девочка сильно обварилась выплеснутым на себя кипятком.

Взрослые в очередной раз не могут усмотреть за маленькими непоседами. Те постоянно лезут туда, куда им совершенно нельзя. В итоге это может привести к тяжёлым последствиям.

Так случилось и в Петербурге, в доме по адресу: Финляндский проспект,1. Почему взрослые оставили невыключенным и невостребованным кипящий чайник, и как ребёнок смог до него добраться, предстоит выяснить следствию.

Однако, факт налицо. Трёхлетняя девочка, у которой случились термические ожоги разных частей тела, была госпитализирована. Медики считают, что её состояние тяжёлое.

И отец, и мать во время происшествия находились в квартире. Почему ребёнок был предоставлен сам себе – непонятно. Итог – тяжёлые ожоги малолетней девочки.