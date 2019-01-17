Мужчина умер в одном из магазинов Калининграда

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Известно, что мужчина приехал из Украины и на момент смерти не имел постоянного жилья в Калининграде. Также по неподтвержденным данным, в последнее время он употреблял много спиртного.

Инцидент произошел в минувшую среду, 16 января. 36-летний мужчина зашел в продуктовый магазин по улице Морозова и внезапно упал на пол, потеряв сознание. Продавцам показалось, что он был слишком пьян, поэтому они сразу вызвали скорую помощь. На момент приезда медиков, мужчина уже не подавал признаков жизни.

В настоящее время проводится судебная мед. экспертиза.

Не так давно подобный инцидент случился в Калининграде по улице Ефремова. Мужчина, также не имеющий постоянного места жительства, был найден в подвале жилого дома. На его теле не было обнаружено признаков насильственной смерти, а проведенное вскрытие показало, что он скончался в результате сердечного приступа. Мужчине было 44 года.

В последнее время во многих регионах России участились случаи смертей бездомных. В первую очередь это связано с условиями, в которых такие люди вынуждены жить. Особенно тяжелыми условия становятся как раз зимой, в результате чего бездомные ночуют у теплотрасс или в открытых подвалах. Помощь таким людям должны оказывать Центры социальной адаптации. Представители таких центров отмечают, что данный контингент граждан является довольно специфичным. Некоторые из них отказываются от предлагаемого приюта, потому что попросту привыкли к такой жизни и не хотят что-либо менять.