В Перми из горящего бизнес-центра спасли беременную, которая сразу родила

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Женщина находилась на 9-м месяце. После её эвакуации по лестнице последовала срочная доставка в госпиталь.

В Перми из горящего бизнес-центра спасли беременную женщину, у которой уже приближался срок родов. Только что стало известным от представителей прессы, что она благополучно разрешилась младенцем. И мама, и дитя в полном порядке.

Очередной крупный российский пожар случился в Перми. Пламя охватило помещения бизнес-центра «Бажов». Людям приходилось спасаться, кто как сумеет. Некоторые выпрыгивали прямо из окон горящего здания.

Будущей маме повезло просто неимоверно. Мимо проходили неравнодушные жители, заметившие её. Им удалось быстро найти лестницу. С помощью неё и была проведена эвакуация будущей роженицы.

К настоящему времени пожар в бизнес-центре уже ликвидирован. Что его вызвало, устанавливается.

Сообщается, что количество пострадавших составляет 14 человек. Шестерых из них пришлось госпитализировать.