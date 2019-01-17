В Москве умерла посетительница ГУМа: Женщина подавилась едой

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Возле кафе «Фестивальное» в ГУМе произошло чрезвычайное происшествие, которое повлекло за собой гибель человека. Предположительно, что женщина погибла подавившись пищей.

Вчера 16 января возле кафе «Фестивальное», которое расположено в московском ГУМе произошло чрезвычайное происшествие. 67-летняя женщина, которая после продолжительного шопинга решила с подругами перекусить в заведения общественного питания и поперхнулась. Помочь пострадавшей не смоги ни сотрудники кафе, ни ее подруги, что и привело к ее гибели.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД Москвы в ГУВД ничего неизвестно о криминальной составляющей в случае, произошедшем в кафе ГУМа. Комментарий от представителя пресс-службы СК РФ Юлии Ивановой по этому факту не удалось получить. Собственники кафе также не хотят вступать в дискуссию по данному поводу.

Медики сообщают, что для предотвращения подобных ситуаций необходимо выполнить несколько простых манипуляций. которые должен знать каждый человек.