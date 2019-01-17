В Ростове женщина потеряла сумочку с драгоценностями на 200 тысяч

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Рассеянная женщина так увлеклась покупками в одном из магазинов города, что потеряла свою сумочку. За помощью в ее поиске она обратилась в полицию. Ведь в ней были драгоценности на солидную сумму.

Неприятный инцидент произошел в начале 2019 года в одном из ростовских магазинов. Оказалось, что одна из покупательниц настолько увлеклась выбором товара, что забыла свою сумочку в одном из отделов. После того, как рассеянная женщина обнаружила пропажу, она поспешила в магазин, но ее сумки там уже не было.

Пострадавшая обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов, ведь в ее сумке оказались драгоценности. Стоимость которых составляла 200 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, их сотрудники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что неизвестный мужчина воспользовался забывчивостью потерпевшей и украл сумку. Подозреваемый 34-летний мужчина воспользовался рассеянностью пострадавшей и просто забрал забытую вещь. На момент задержания он уже успел продать часть ювелирных изделий. Нарушителя закона задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража».