В Ростове провод под высоким напряжением упал на проезжую часть

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Вечером 16 января в Ростове недалеко от школы милиции оборвался электрический провод. Об этом рассказали в социальной сети очевидцы.

Ростовчанин опубликовал видео, на котором видно, что на улице Ерёменко упал и дымится провод под высоким напряжением, а рядом проезжает общественный транспорт и машины. За кадром слышен голос мужчины, который возмущён происходящим. А пользователи сети решили, что нужно было не снимать видео, а звонить в соответствующие службы.

Очевидцы сообщили что энергетики не торопились устранять аварию на проезжей части. А люди в комментариях шутили, что это городские власти так справляются с гололёдом.

По технике безопасности, если рядом упал провод под напряжением, нужно отойти минимум на 7-8 метров от него. При ходьбе ноги поднимать нельзя, нужно как бы скользить по земле. Если этого не сделать, можно попасть под «шаговое напряжение» и возможен летальный исход. Также не нужно касаться людей, которые находятся рядом с лежащим кабелем.