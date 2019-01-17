В Ростове коммунальщики посыпали дороги невидимым реагентом

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16 января после того, как в городе выпал мокрый снег, улицы стали больше напоминать опасные катки. На борьбу с этим незамедлительно вывели спецтехнику.

Вот только в Ростове она работала в некоторых местах весьма своеобразно. В частности, на видео попало, как коммунальщики посыпали дорогу каким-то невидимым реагентом.

Автолюбитель заснял это и разместил ролик в Сети в аккаунте rostov_roads. На кадрах видно едущую по дороге спецмашину, у которой работает разбрызгиватель. Вот только на трассу из него ничего не сыплется.

Соцсети в Ростове уже отреагировали на это. Некоторые предположили, что в городе теперь нанотехнологии не только по укладке асфальта в снег, но и по обработке дорог особыми реагентами, которые обычным глазом не увидеть.

Более прагматичные ростовчане отметили, что в городе просто в очередной раз идёт «освоение» бюджета, а не выполнение работ.