Воронеж отжигает: Пьяная молодёжь разбила 19 припаркованных авто с помощью топора

Сегодня, 19:21

Это случилось на территории Левобережного района. Там прошедшей ночью разгуливала целая банда малолетних хулиганов.

Воронеж никак не успокоится в отрицательном плане и, по-прежнему, отжигает. Там пьяная молодёжь разбила 19 припаркованных авто. Для этого они прибегли к помощи обычного топора.

Местные жители побоялись перечить дебоширам. Укрывшись в квартирах они вызвали правоохранителей.

Как оказалось, всем членам этой банды автомобилененавистников было 18 – 20 лет. Они уже задержаны. Лишь один из вандалов ранее имел судимость.

Теперь пострадавшие автомобилисты задаются вопросом, а кто, собственно, станет возмещать ущерб им.

Следствие продолжается.