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Оно произошло в Москве. Задержанному Игорю Савельеву инкриминируется мошенничество.

В этой связи интересным является следующее. Увольнение гендиректора производителя водки «Пять озёр» состоялось в день его задержания.

При этом, внешне, инициатором расторжения его контракта 15 января был именно он. Якобы, он аргументировал просьбу об увольнении тем, что появлении личных обстоятельств не позволят ему сосредоточение в полной мере на задачах возглавляемой им компании.

По данным источников из силовых структур, Савельева подозревают в осуществлении мошенничества. Однако, оно никак не связано с его предыдущей деятельностью на посту главы компании «Алкогольная сибирская группа» (АСГ).

Как сообщил владелец АСГ Андрей Стрелец, его бывший топ-менеджер задержан за свою личную деятельность. Компания продолжает работу в штатном режиме.

В России АСГ является одним из самых крупных производителей водки. Она известна своими «Пятью озёрами», «Хаски», «Белой берёзкой» и «Сиббитером».

Что именно инкриминируется ныне арестованному бывшему водочному королю, пока неизвестно.