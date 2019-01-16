В Таганроге женщина погибла упав с балкона второго этажа

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Полиция города разбирается в причинах падения 40-летней женщины с балкона. Трагедия произошла на проспекте Калинина.

В воскресенье 13 января в Таганроге с балкона второго этажа дома по проспекту Калинина выпала женщина. На место трагедии прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики скорой помощи. Установлено, что погибшая 1978 года рождения находилась в гостях у своих друзей. В период с 22:00 до 23:00 женщина вышла на балкон что бы покурить, как сообщили остальные присутствующие в квартире. Известно, что на ее долгое отсутствие гости обратили не сразу.

Следователи осмотрели место происшествия – квартиру, балкон и прилегающую территорию. В СКР уточняют, что признаков насильственной смерти нет. В данный момент проводятся экспертизы и доследственная проверка. Тело пострадавшей отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая и установит истинные причины гибели 40-летней женщины.