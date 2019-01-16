В работе художницы-активистки усмотрели призраки педофилии

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Руководительница детского клуба «Нафаня» в Петербурге Ирина Середа была вызвана в следственный отдел по поводу расследования жалобы о растлении малолетних.

Жалоба на наличие признаков педофилии была подана на местную художницу Милу Арбузову, которая вела занятия в этом детском клубе в 2017 году. Об авторе жалобы не сообщается ничего.

Конкретно претензии Следственного комитета предъявляются работе Арбузовой Movimento di Belezza («Движение красоты»). Художница объясняет, что эта картина представляет собой шарж на известную работу Сандро Боттичелли «Рождение Венеры».

Мила Арбузова изобразила на своем полотне феминистку Сашу Черноусову и ее дочь.

У Арбузовой также имеется серия портретов «Нормализация бюста», где изображены девушки топлес. Эти работы также заинтересовали следователей.

Кроме того, представители Следкома расспрашивали, рисовали ли дети в студии с обнаженной натуры на занятиях, которые вела художница и не писала ли Арбузова картину «Движение красоты» в присутствии подростков.

Ирина Середа по этому поводу сказала, что ДК «Нафаня» не имеет отношения к творчеству художницы, и картина «Движение красоты» была написана за пределами клуба.

По мнению самой Милы Арбузовой, расследование является способом давления на нее, так как она известна оппозиционными взглядами и принимает участие в различных протестных акциях. Уголовное дело, как сообщает художница, ГСУ СК РФ по Петербургу не возбуждалось, пока ведутся беседы со следователем.

ГСУ СК РФ по Петербургу отказалось комментировать ситуацию.