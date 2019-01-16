Сегодня, 16:02

После утреннего взрыва на химическом предприятии в Кингисеппском районе продолжает поступать все новая информация, зачастую, противоречивая.

Жители Ленобласти сомневаются в озвученной причине взрыва на заводе «Полипласт». Хотя сообщается, что причиной чрезвычайного происшествия явилось возгорание бачки с горюче-смазочными материалами после попадания искры от «болгарки», даже самые несведущие граждане сообщают в социальных сетях о несопоставимых последствиях, которые ощутили на себе обитатели близлежащих домов. Во-первых, по заявлению большинства очевидцев, здания тряхнуло, как при землетрясении в 4-5 баллов по шкале Рихтера. Во-вторых, стекла в домах были выбиты в радиусе до двух километров. В-третьих, двухэтажное здание цеха в 1,2 тысячи квадратных метров, обвалилось. Из этого, по мнению более компетентных пользователей, можно говорить о значительной детонации большого количества взрывчатых веществ.

На данное время в МЧС заявляют о четырех пострадавших и об отсутствии людей под завалами зданий. Работники завода эвакуированы. Жители района с тревогой следят за информацией о состоянии экологической обстановке. Взорвался химический завод, выпускающий вредные для здоровья специфические строительные добавки. Тем не менее, по предварительным данным, опасные выбросы не зафиксированы. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту нарушения техники безопасности.