Взрыв на химзаводе в Ленобласти: Названа его предварительная причина

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Он прогрохотал сегодня утром на предприятии «Полипласт», находящемся на территории Кингисепского района. В заводском корпусе полностью разрушены все два его этажа.

В России очередной взрыв. Он произошёл на химзаводе в Ленобласти. Уже названа его предварительная причина.

Считается, что к ЧП привело грубое нарушение в соблюдении правил по технике безопасности. Основная версия – попадание искры от пилы болгарки на селитру, находившуюся в цехе.

В результате травмировано четверо работников. Они срочно госпитализированы в ближайшую клинику.

Всего на смене в момент инцидента было 72 человека. Их уберегло то, что большинство из них были в этот момент в столовой на обеде.

Окончательный ответ о причинах инцидента даст следствие.