Ребенок-инвалид задохнулся в центре социальной реабилитации Москвы

Сегодня, 14:19

Предположительно смерть шестилетней девочки наступила в результате блокировки дыхательных путей посторонним предметом - асфиксии.

Несчастный случай произошел в минувший понедельник, 14 января, в Государственном Центре комплексной реабилитации инвалидов «Бутово». По предварительной версии, девочка пыталась надуть воздушный шарик, но проглотила его, что моментально затруднило ее дыхание. На место происшествия была вызвана скорая помощь, однако, приехавшие специалисты не смогли реанимировать ребенка - она задохнулась. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия. Известно, что в данном центре девочка занималась с логопедом, деффектологом, психологом, а также посещала другие поддерживающие мероприятия.

Вечером 15 января в «Центре помощи семье и детям» города Усть-Илимск произошел пожар, где в это время находилось около шестидесяти детей. Возгорание случилось в одной из групп, где проживают несовершеннолетние. Воспитательница группы своевременно вывела воспитанников из здания и до приезда пожарных предпринимала все необходимые действия для ликвидации огня. Всех детей эвакуировали в расположенный недалеко детский сад, а уже на следующий день они смогли вернуться обратно в центр. Благодаря грамотным действиям воспитательницы центра, пострадавших во время пожара нет, медицинская помощь никому не понадобилась.