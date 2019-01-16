На КПП под Горловкой внезапно скончалась женщина

Это очередная странная смерть на этом пропускном пункте. 10 января там уже также неожиданно умерли трое.
16 января на КПП под Горловкой внезапно скончалась 69-летняя женщина. Предварительная причина – сердечный приступ.
Такой же диагноз был поставлен и тем троим, которые скончались здесь же на прошлой неделе.
Женщина, ушедшая из жизни сегодня, проживала в Ждановке.
Почему именно на КПП под Горловкой происходит такое обилие смертей с одинаковым диагнозом, предстоит разбираться экспертизе и следствию.