На КПП под Горловкой внезапно скончалась женщина

Сегодня, 14:11

Это очередная странная смерть на этом пропускном пункте. 10 января там уже также неожиданно умерли трое.

16 января на КПП под Горловкой внезапно скончалась 69-летняя женщина. Предварительная причина – сердечный приступ.

Такой же диагноз был поставлен и тем троим, которые скончались здесь же на прошлой неделе.

Женщина, ушедшая из жизни сегодня, проживала в Ждановке.

Почему именно на КПП под Горловкой происходит такое обилие смертей с одинаковым диагнозом, предстоит разбираться экспертизе и следствию.