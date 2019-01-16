«Жители подумали о землетрясении»: В Ленинградской области произошел взрыв на химзаводе

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Утром в среду, 16 января, в Кингисеппе случилось чрезвычайное происшествие, последствия которого, пока непредсказуемы. В настоящее время сообщается о двух пострадавших.

Как сообщают в районной администрации и в социальных сетях, в Ленинградской области произошел мощный взрыв на химическом заводе «Полипласт Северо-Запад». Жители подумали о землетрясении, настолько мощной была взрывная волна, вероятно, сдвинувшая почвенные пласты в диаметре нескольких километров. Также были выбиты окна в некоторых домах. На данный момент очевидцы лишь наблюдают столбы дыма, поднимающиесяс территории промзоны «Фосфорит».

МЧС пока не делало официальных заявлений по поводу инцидента. Пока первой и единственной версией считается взрыв газа. Сведения о двух пострадавших рабочих были получены на подстанции скорой помощи. Экологическая опасность пока не установлена, оповещений об эвакуации не поступало.