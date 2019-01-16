Что это было?: Под Кировском «вырос» редчайший световой лес

Сегодня, 12:48

Это необычайное и очень красивое явление было запечатлено над Белой Холуницей. Нечто аналогичное над горнолыжным склоном наблюдалось и ранее, но крайне редко.

На опубликованных снимках видно, что под Кировском «вырос» редчайший световой лес. Посетители Сети уже задались вопросом, что это было.

Некоторые продолжают усматривать влияние грозных внеземных сил. Специалисты успокаивают, что это явление давно известно и называется гало.

Световой лес – ни что иное, как световые столбы, исходящие от фонарей или прожекторов. То есть источник – искусственный и находится на земле.

Гало имеет около сотни самых разнообразных видов. Такое название у комплекса, включающего в себя различные атмосферные оптические явления.

Происхождение таких эффектов случается после того, как свет особым образом отразится от ледяных кристаллов, находящихся в атмосфере.

Световой лес – одно из таких чудес.