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После смерти супруга, звезда «Бедной Насти» переехала к родителям.

Недавно гостьей программы Бориса Корчевникова стала актриса Анна Табанина, которая рассказала, почему на пике славы после «Бедной Насти» бросила профессию и ушла искать покоя в святых местах. Оказалось, что на нее морально давила слава, поэтому ей необходим был моральный отдых. Но из данного состояния ее вытащил супруг Дмитрий Кудин, от которого она родила двух дочерей.

В 2014 году в дом актрисы пришла беда - новость о том, что муж Табаниной болен онкологическим заболеванием разрушило все мечты о счастливом будущем семьи. Спасти мужчину не удалось, поскольку болезнь прогрессировала очень быстро, и не помогли ни связи, ни материальные средства. Табанина осталась вдовой с двумя детьми на руках, и только возвращение в профессию ей помогло пережить горькую утрату.

Анна Табанина может остаться одинокой навсегда в память об умершем муже - она не стала жить своей жизнью, не завела других отношений - своим переездом в родительский дом она обозначила то, что ей, кроме супруга, никто не нужен. Несмотря на достаточно молодой возраст (40 лет), Табанина предпочитает, вероятно, иметь одну любовь на всю жизнь, чем размениваться на мимолетные увлечения. Помимо этого, Табанина благодарна Кудину за то, что он ее вернул к нормальной жизни и сделал матерью двух прекрасных дочерей.