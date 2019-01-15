Сегодня, 19:36

Примеры очень просты. К слову, яблоки в количестве нескольких тонн закупались ведомством по цене от 100 до 130 рублей за кило. В «Пятёрочке» тот же товар обошёлся бы лишь за 60.

Таким образом, Росгвардия вновь поймана на закупке продуктов с завышенными ценами. Пример не единичен. Он распространяется на апельсины и полукопчёную колбасу.

В рознице они вполне доступны, соответственно, за 85 и 270 рублей. Росгвардия намерена их приобретать за 120 и 350-550 рублей. При этом, оптом.

Цена помидор, яиц, сосисок и огурцов близка к средним ценникам московских магазинов. Вот только Росгвардия будет закупать товар не поштучно.

Такие данные размещены сайтом госзакупок. Общая сумма закупки – больше 100 млн рублей. При этом в качестве единственного поставщика продуктов питания для ведомства традиционно выступает мясокомбинат «Дружба народов». Предположительно, его главой является бывший руководитель, возглавлявший Центральный архив внутренних войск МВД.

Летом Росгвардия уже отмечалась похожим скандалом при закупке капусты по 46 рублей при розничной цене в 15. Об этом сообщал Алексей Навальный. Глава ведомства в связи с этим вызывал главного оппозиционера на дуэль.

«Стрельба» не состоялась. Росгвардия подала иск, пообещав выигранную сумму направить в фонд детских домов. В нём были допущены многочисленные ошибки, и в декабре суд возвратил его без рассмотрения.