В Самаре пенсионеров обирают телефонные аферисты

Сегодня, 17:05

Создается ощущение, что в российские регионы вновь возвращаются «лихие 90-е» со всевозможными лохотронами и незатейливыми мошенническими схемами.

В Самаре пенсионеров вновь обирают телефонные аферисты. Социальные сети заполнены возмущенными сообщениями пользователей о том, как их родных и близких обманывают по старым лекалам, пользуясь доверчивостью и желанием поправить свое пошатнувшееся здоровье. В ответ на вызов с неизвестного телефонного номера некий вежливый гражданин представляется врачом, который после статистической отборки выявил людей, входящих в группу риска по тем или иным заболеваниям. Конечно же, большинство пожилых людей страдают хроническими недугами, а потому начинают прислушиваться к проникновенным советам собеседника.

Оказывается, благотворительность в Самаре дошла до такого уровня, когда дорогостоящее и редкое лекарство можно купить за половину стоимости. В среднем, скидка может достигать более 70 тысяч рублей. «Остаток» суммы до 100 тысяч рублей нужно выплатить как можно быстрее, из-за большой очереди и ограниченного количества чудодейственного препарата. Стоит ли говорить, что курьер приносит обманутым людям, в лучшем случае, копеечные БАДы. В настоящее время самарские правоохранители заявляют, что пытаются вычислить аферистов.