В Саратовской области произошло обрушение крыши школы

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Происшествие случилось в результате большого снежного покрова, который образовался на крыше здания. Площадь обрушения составила 150 квадратных метров.

Сегодня, 15 января в одном из общеобразовательных заведений Новокузнецка Саратовской области произошло чрезвычайное происшествие, к которому привел сильный снегопад, обрушившийся на регион. Известно, что пострадавших в результате такого происшествия нет.

Установлено, что кровля провалилась над чердачным помещением школьной пристройки. На место трагедии выехали спасатели и специалисты, которые оценят ситуацию и решат, возможно ли дальше там проводить занятия. На учебный процесс в школе ЧП не повлияло. По данным ГУ МЧС области, занятия в школе продолжаются. Под тяжестью снега крыша обрушилась на площади 150 кв. м. В здании находились 125 человек — восемь учителей и дети, их эвакуацию решили не проводить.