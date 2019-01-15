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Это случилось накануне вечером около 20-00. Трагедия произошла по адресу: улица Федерации,130.

В Ульяновске с 21 этажа выпала девушка в одном нижнем белье. Предварительно установлено, что падение произошло не из квартиры, а с балкона подъездной лестницы.

Появилась информация, что квартиру в этом доме погибшая сняла лишь за несколько дней. Проживала она в ней одна. Тело было обнаружено на козырьке подъезда.

Почему девушка была лишь в одном нижнем белье, устанавливается. Известно, что ей было 26 лет.