Сегодня, 11:20

С утра в городе возникли огромные транспортные проблемы. Автомобильные пробки оцениваются в 10 баллов.

В итоге в Саратове ожидающая автобусов толпа едва не перекрыла дорогу. Это произошло на территории Заводского района. С остановки 1-й Жилучасток уехать было, практически, невозможно.

Маршрутки и автобусы, в большинстве своём, проезжали мим. Они и так уже были переполнены. Те, что останавливались, толпа, буквально, штурмовала, но уехать удавалось лишь счастливчикам.

В итоге на остановке собралось не менее 200 человек. Естественно, они не могли разместиться не только на остановке, но даже и на тротуаре. Толпа вышла на проезжую часть. Крайний ряд оказался перекрытым.

Те, кто стояли в первых рядах изрядно рисковали жизнью. Однако, другой возможности уехать с остановки попросту не было.