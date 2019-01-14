В центре Алчевска на территории ЛНР прогремел мощный взрыв

Сегодня, 17:02

Мощный взрыв был слышен во многих частях города. Он произошел сегодня, 14 января, около 5 часов утра по московскому времени.

Сообщение о взрыве в центре Алчевска на территории ЛНР появилось в соцсетях. Есть сообщения, что очень сильно было слышно на проспекте Ленина, очевидцы недалеко от поликлиники и школы № 22 видели также вспышку пламени.

В старом районе города и на Химика, по словам очевидцев, даже стекла затрещали. Направление вспышки – в районе Московской, в стороне Шанхая. Вначале, конечно, увидели вспышку, потом бахнула звуковая волна.

Алчевск расположен очень далеко от линии разграничения, поэтому причиной взрыва не может быть обстрел.

О причинах и точном местоположении взрыва, а также о пострадавших на данный момент ничего не известно.

Ранее сообщалось, что от обилия снега, который никто не убирает, обрушилась крыша одного из цехов Алчевского металлургического комбината.