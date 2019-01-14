На борту разбившегося под Тегераном Boeing-707 находились 10 человек

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Трагедия с грузовым самолетом произошла 14 января. В сети появились кадры падения от местного новостного агенства ILNA.

В пригороде иранской столицы сегодня 14 января утром произошло чрезвычайное происшествии, в результате которого упал грузовой самолет Boeing-707 на борту которого находилось 10 человек, включая членов экипажа. Сообщается, что на место происшествия уже отправились спасатели и специалисты, которые изучат ситуацию.

На данный момент о причинах трагедии не сообщается, более подробная информация появится после расшифровки записей «черных ящиков». Напомним, что ранее появилась информация о том, что в Атланте легкомоторный самолет упал на футбольное поле, в результате происшествия погибли три человека.