«Пожарные предупреждали»: Накануне трагедии в Шахтах местное МЧС предостерегло об угрозе

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Сотрудники ведомства просили горожан ответственно отнестись к использованию бытовых приборов.

Не успели россияне отойти от ужасной трагедии в Магнитогорске, где в результате обрушения дома погибли 39 человек, как подобное происшествие тут же случилось снова, но уже в другом регионе. Сегодня утром, 14 января, в Шахтах Ростовской области произошёл обвал здания. Квартиры на двух верхних этажах девятиэтажного дома были практически разрушены. По предварительным данным, произошёл взрыв бытового газа. К настоящему моменту известно о пяти пострадавших. Один человек погиб. По меньшей мере, три человека до сих пор находятся под завалами. Из здания в Шахтах эвакуировали 140 жильцов. Инцидент случился около шести утра. Глава Ростовской области уже прибыл на место происшествия.

Между тем стало известно, что накануне трагедии местное МЧС предостерегло горожан об угрозе. Сотрудники ведомства посредством региональной прессы на фоне случившегося в Магнитогорске обращались к населению с просьбой проявлять осторожность и более ответственно относиться к использованию газовых и электроприборов.

В частности, пожарные предупреждали, что в зимний период, как правило, возрастает количество чрезвычайных происшествий. При этом набольшая угроза проявляется в жилом секторе. Что именно явилось причиной взрыва в Шахтах в понедельник утром, пока не известно. Предварительно - взрыв газового баллона. Вполне вероятно, что жильцы могли предотвратить случившееся, прислушайся они к словам спасателей.