Чудо в Москве: Спасённый из под завалов в Магнитогорске малыш не станет безногим

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Чудо удалось московским врачам. Состояние 10-месячного младенца постепенно улучшается.

Согласно только что поступившей информации, столичные медики сделали невозможное. Спасённый из под завалов в Магнитогорске малыш не станет безногим.

Начиная со вторника, когда маленького мальчика доставили в Москву, его состояние оценивалось как тревожное. Травмы усугубляло серьёзное обморожение.

Видимо, сейчас малыш уже уверенно пойдёт на поправку. Врачи осуществляют постоянный контроль за его состоянием, в котором отмечают явные улучшения. Оно уже стабилизировалась. А по поводу судьбы его ножки у них уже, практически нет тревоги.

Младенец уже в сознании и постепенно начинает самостоятельно питаться, а также проявлять эмоциональную активность. Рядом с ним постоянно его мама.

Сообщение сделано пресс-службой российского Минздрава. Там этот вопрос держится на контроле.

О реакции его родителей пока ничего не известно. Однако, её не трудно предположить.