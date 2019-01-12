В Минске из метро изгнали «пророссийского активиста»

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В этом виде транспорта ехал пассажир, на котором была казачья шапка-кубанка. Другой, которого, видимо, это разозлило, решил вытолкать его из вагона.

В итоге, в Минске из метро изгнали, как называют в тамошних сетях, «пророссийского активиста». В то же время не сообщается о его принадлежности к этим силам, помимо головного убора.

Однако, по другим данным следует, что мужчина, севший на «Купаловской» был изрядно пьян и оскорблял окружающих. За что и получил ответ.

Сначала это происходило на перроне, а затем продолжилось в вагоне состава. Белорусские сети отмечают, что ничего не имеют против, если казаки живут на Кубани, но ни тогда, когда угрожают независимости Белоруссии.

В то же время, до настоящего времени неизвестно, кем и какой национальности был мужчина в кубанке.