Не нужно было ребёнку рот заклеивать: В Ингушетии уволен главврач перинатального центра, где это случилось

Сегодня, 17:29

При этом расследование в этом региональном учреждении до сих пор не окончено. Там всё может быть далеко не столь однозначным.

Как бы то ни было, а в Ингушетии уволен главврач перинатального центра, где у ребёнка заклеили рот. Видео этого получило широкое распространение и огласку.

Судя по нему, соска была просто приклеена к личику младенца. Тот плачет и хрипит, но врачей или родителей рядом с ними нет. Ролик сняла и разместила одна из пациенток этой палаты.

Почему то, никто не задался вопросом, отчего она сама ему е пномогла и не сделала замечания персоналу, а предпочла сделать шоу.

Ответ может быть очень простым. Чтобы «прославиться», она могла организовать его сама. Хади Угурчиева, уволенная со своего поста, абсолютно в этом уверена.

Она проинформировала, что именно пациентка дождалась, когда медсестра удалится в соседнюю палату. Затем она устроила постановку, сама заклеив рот малышу и достав смартфон.

Якобы, та уже сделала признание и раскаяние в содеянном.

Подтверждений этому пока нет, а вот факт увольнения главврача – налицо. Не исключено, что история будет иметь продолжение.