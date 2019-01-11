На Алтае охранник выпустил школьника на мороз в летней обуви

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Руководство учебного заведения уволило охранника за некорректные действия. В ситуации разбирается прокуратура.

В среду, 9 января в прокуратуру Горно-Алтайска поступило заявление от родителей школьника, которого охранник учебного заведения отправил на мороз в сменной обуви. По данному факту была назначена проверка, а директор школы сразу же уволил такого нерадивого сотрудника.

Установлено, что инцидент произошел в декабре прошлого года. А пострадавшим оказался ученик четвертого класса Кадетской школы №4, который шел в летней обуви до самого дома при температуре воздуха -18 градусов. Выяснилось, после уроков мальчик попросил охранника открыть кабинет, в котором он оставил зимнюю обувь. Но мужчина проигнорировал просьбу ребенка. Он не стал открывать кабинет и не рассказал о ситуации учителям. По информации прокуратуры, охранник видел, что школьник уходит в летних туфлях.