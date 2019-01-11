«Мегафон» цинично обманул абонентов: Сотовый оператор не выдавал акционные призы

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В большинстве своём это касалось дополнительных пакетов мобильного интернета. Также популярны были минуты разговора, добавляемые к тарифному плану на протяжении одного или нескольких месяцев.

В итоге, «Мегафон» цинично обманул абонентов: Сотовый оператор просто не выдавал тем выигранные акционные призы.

Специальная акция компании проводилась на протяжении всех новогодних праздников. Абоненты могли стать обладателями ценных призов, где разыгрывались дорогие вещи.

Однако, основными были доппакеты к мобильному интернету. Чаще всего выпадал пакет в 1 Гб. Это не то, чтобы много, но всё равно приятно.

Для получения приза нужно было зайти в фирменное приложение для мобильных устройств. А затем трясти смартфон, чтобы выпал подарок.

Счастливые обладатели дополнительного 1Гб бывали очень разочарованы после того, как нажимали клавишу «Забрать подарок». Для них высвечивалось сообщение о внутренней ошибке системы.

И это повторялось ежедневно, как только кому-нибудь удавалось «вытрясти» приз. На протяжении всего времени проведения акции, «Мегафон» проблему так и не решил. Служба техподдержки ссылалась на перегрузку сервера.

Как бы там ни было, а сотовый оператор цинично обманул миллионы своих абонентов. Преднамеренно или нет, вопрос, а вот факт – налицо.