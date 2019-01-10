Спасатели определили самые опасные участки льда на Воронежском водохранилище

Сегодня, 17:31

Сотрудники ГО и ЧС по Воронежу в четверг, 10 января, проводили замеры льда на Воронежском водохранилище.

По их данным, толщина льда здесь варьируется от 10 до 25 см. Несмотря на довольно большую среднюю толщину, определены опасные участки льда в акватории. Самыми опасными местами являются старое русло реки по правому берегу под Чернавским мостом, возле ТЭЦ-1 и место возле Адмиралтейской площади – между островом и набережной.

Спасатели предупреждают, что безопасно один человек может двигаться по льду, толщина которого составляет не менее 7 см. Пешеходная переправа через водоем должна иметь под собой лед не менее 15 см.

А вообще, говорят специалисты, лучше не рисковать и без особой необходимости не выходить на лед. Также спасатели напоминают, что очевидцы ЧП должны срочно позвонить по телефону экстренной помощи 112.

Чтобы помочь человеку, провалившемуся под лед, нужно протянуть пострадавшему любое подручное средство – шарф, доску, шест, веревку. Для этого вначале надо сообщить пострадавшему, что вы идете на помощь и осторожно подползти к полынье по-пластунски, но не вплотную. Безопасным считается расстояние в 3-4 м.

Подавать руку провалившемуся под лед опасно – из-за увеличившейся нагрузки на кромку полыньи вы также можете провалиться.

После того, как пострадавший будет вытащен из воды, его надо укрыть от ветра, переодеть в сухую одежду и хорошо укутать.