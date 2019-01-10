В Новосибирске найден мёртвым высокопоставленный полицейский

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Полковник был временно исполняющим обязанности заместителя начальника на сибирской транспортной полиции. Его труп найден рядом с железнодорожными путями.

В Новосибирске найден мёртвым высокопоставленный 49-летний полицейский. Тело без признаков жизни обнаружено в Плехановском жилмассиве.

Согласно оперативной информации, внешний осмотр не показал того, что его смерть была насильственной. Далее дело экспертов.

В своей должности мужчина находился с 2012 года. Его профилем была оперативная работа, что не может не наводить на некоторые размышления.

Полицейские в таком звании и должности, по ночам в закоулках вряд ли появляются просто так. Впрочем, всё установит следствие.

Ранее местные источники сообщали, что скончавшийся пропал без вести ещё два дня назад, а труп обнаружили в результате поисков. Официальные представители полиции эту информацию не подтверждают.