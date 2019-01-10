В Волхове парень соблазнил несовершеннолетнюю школьницу

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Сотрудники полиции города расследуют последствия романа 15-летней девочки и совершеннолетнего парня. Разобраться в ситуации попросила мать школьницы.

В полицию Волхова обратилась мать 15-летней школьницы, которая обеспокоена любовной связью ее дочери и взрослого парня. Подросток не слушает родителей и не реагирует на их замечания, именно поэтому женщина и решилась обратиться в правоохранительные органы.

Сотрудники Следственного комитета Ленинградской области на данный момент ведут поиски 19-летнего парня для разговора с ним и выяснения подробностей его отношений с несовершеннолетней девочкой. По словам 48-летней матери, молодой человек в доме на Среднем проспекту вступал в половую связь с её 15-летней дочерью. Предположительно, роман длился с октября по ноябрь прошлого года и вышел далеко за пределы допустимого.