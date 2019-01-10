Жительница Смоленска собиралась расправится с матерью при помощи кочерги

Сегодня, 09:29

В одно из городских отделений полиции обратилась старушка, которая опасалась за свою жизнь. Оказывается ей угрожала родная дочь.

Пожилая жительница Смоленска решила искать защиты у сотрудников правоохранительных органов. Как удалось выяснить, бабушка боялась собственную дочь, которая ей постоянно угрожала.

Полицейским удалось установить, что между заявительницей и ее 47-летней дочерью часто вспыхивали конфликты, но на этот раз погасить его самостоятельно не удалось. В этот раз чадо с кочергой в руках хотело разобраться с матерью очень быстро, но что-то помешало ей.

После разбирательства жительница Смоленска призналась, что угрожала матери, но доводить дело до конца не собиралась. Ей грозит срок тюрьмы до двух лет. «Мирить» родственников пришлось участковому. Умерив свой пыл, задержанная во всем призналась. В полиции говорят, что наказание за угрозы женщине вряд ли удастся избежать. По УК РФ ей грозит до двух лет тюрьмы.