Что за напасть: В Новочеркасске в многоэтажке прогремел взрыв

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Предварительно установлено, что в одной из квартир произошёл подрыв взрывного устройства. К счастью, обошлось без таких тяжёлых последствий, как в Магнитогорске.

В Новочеркасске в многоэтажке прогремел достаточно сильный взрыв. Напуганные трагедией Магнитогорска, некоторые жильцы предпочли выбежать на улицу.

Инцидент произошёл в 9-этажном доме, расположенном по улице Грушевского. Экстренные службы прибыли очень быстро. Но виною всему был не газ, на который всегда думают в первую очередь.

По предварительной версии, произошло срабатывание неизвестного взрывного устройства. Оно хранилось за диваном, рядом с батареей отопления.

Взрывная волна выбила оконную раму, комнатные двери и существенно повредила мебель. Лишь каким-то чудом обошлось без пострадавших. В квартире в момент взрыва была женщина с двумя малолетними детьми. В момент инцидента все они были на кухне, что и спасло им жизнь.

Предположительно, хозяин квартиры попробовал изготовить самодельную мощную петарду. Та, находясь рядом с батареей, сдетонировала от сильного нагрева.

Самого «изобретателя» в момент взрыва не было дома.

Информация предоставлена пресс-службой регионального ГУ МВД.