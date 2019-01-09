Магнитогорск: Решение о судьбе других подъездов пострадавшего дома станет приниматься публично

Вчера, 22:23

Такое заявление сделано региональным губернатором Борисом Дубровским. С его слов, все действия в этом направлении являются максимально открытыми.

Магнитогорск продолжает оставаться в центре внимания из-за своей трагедии. До сих пор не понятно, какой станет судьба других подъездов пострадавшего дома. Власти информируют, что решение об этом станет приниматься публично.

Для начала специалисты займутся проведением их технического аудита. Жильцы смогут создать общественные группы и участвовать в нём. Мэр раскритиковал тех, кто уже занялся сбором подписей за необходимость расселить всю пострадавшую многоэтажку.

Также он недоволен тем, что Магнитогорск наполнен слухами, что далее проживать в ней небезопасно, а все решения по этому вопросу станут сугубо кулуарными.

Демонтироваться будут остатки седьмого и произведён демонтаж восьмого подъездов. В пятом и шестом будут сделаны существенные ремонты. В остальных подъездах проживание является полностью безопасным.

В основе этого утверждения лежит техническая экспертиза МЧС РФ, при которой использовался комплекс «Струна». То есть, дом в целом сноситься не будет, и основания для паники отсутствуют.

Тем временем продолжается пожертвование средств для пострадавших в Магнитогорске, большинство из которых потеряло, практически, всё.

В числе первых откликнулся уроженец этого города Евгений Малкин. Он начинал карьеру в местном «Металлурге», а сейчас выступает за «Питтсбург Пингвинз». Хоккеист перечислил в фонд помощи 4 миллиона рублей.