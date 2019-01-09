В Новой Москве ограблен салон сотовой связи «Связной»

Неизвестный с автоматом в руках зашел в салон сотовой связи «Связной» в городе Московский ТиНАО и со стрельбой похитил деньги.
Грабитель сделал несколько выстрелов в потолок, сообщают правоохранительные органы, после чего забрал в офисе деньги и скрылся.
Очевидцы говорят, что преступник зашел салон и начал стрелять в потолок из оружия, похожего на автомат. Сотрудники разбежались.
Полиция разыскивает преступника «пухлого телосложения, у которого имеется пестрый шарф». Таким образом, приметы очень размытые, никто внешность нападавшего не запомнил, найти по таким «приметам» кого-либо невозможно. Надо надеяться, что лицо преступника было зафиксировано с помощью камер видеонаблюдения.
Кроме «пестрого шарфа» полиция предполагает, что выстрелы были произведены не из автомата, а из травматического оружия.
PS. Кроме того, правоохранители уточняют, что разбоя не было: преступник ничего не украл. Все деньги в офисе остались нетронутыми. Таким образам, стрельба в потолок явилась чем-то вроде глупой «шутки».