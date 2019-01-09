В Новой Москве ограблен салон сотовой связи «Связной»

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Неизвестный с автоматом в руках зашел в салон сотовой связи «Связной» в городе Московский ТиНАО и со стрельбой похитил деньги.

Грабитель сделал несколько выстрелов в потолок, сообщают правоохранительные органы, после чего забрал в офисе деньги и скрылся.

Очевидцы говорят, что преступник зашел салон и начал стрелять в потолок из оружия, похожего на автомат. Сотрудники разбежались.

Полиция разыскивает преступника «пухлого телосложения, у которого имеется пестрый шарф». Таким образом, приметы очень размытые, никто внешность нападавшего не запомнил, найти по таким «приметам» кого-либо невозможно. Надо надеяться, что лицо преступника было зафиксировано с помощью камер видеонаблюдения.

Кроме «пестрого шарфа» полиция предполагает, что выстрелы были произведены не из автомата, а из травматического оружия.

PS. Кроме того, правоохранители уточняют, что разбоя не было: преступник ничего не украл. Все деньги в офисе остались нетронутыми. Таким образам, стрельба в потолок явилась чем-то вроде глупой «шутки».