Сегодня, 20:14

Сообщается, что загоралась одна из квартир, местом нахождения которой является третий этаж строения. Там вспыхнули личные вещи не только в комнате, но и в коридоре.

В результате, Энгельс отметился загоревшейся пятиэтажкой: Потребовалась срочная эвакуация жильцов. При этом она осуществлялась ночью.

Местом инцидента стало жилое здание, находящееся по адресу улица Волоха,6.

Площадь пожара составляла 21 м2. Потребовалась срочная эвакуация на улицу четверых взрослых и троих детей, проживавших квартирами выше.

Причины возгорания пока не уточнены. К счастью обошлось без жертв. Пострадавшее имущество – не в счёт.