Самолет из Дубая совершил аварийную посадку в Самаре

Сегодня, 17:30

В самарском аэропорту «Курумоч» совершил аварийную посадку Boeing-737 авиакомпании Flydubai, вылетевший из Дубая. Такую информацию подтвердили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Сегодня 9 января в 12:50 по московскому времени поступило сообщение о том, что на борту рейса, который следовал из Дубая случилась проблема с закрылками. Известно, что Boeing-737 принадлежит авиакомпании Flydubai выполнял перелет в Самару. Специалисты сообщили ,что такая ситуация на борту могла произойти из-за обледенения подкрылок.

Уже в 13:22 лайнер совершил аварийную посадку в самарском аэропорту «Курумоч» с задержкой. Известно, что на борту было 170 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал. Сейчас сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту происшествия, после чего будут наказаны виновные согласно законодательству РФ.

Как заявили в пресс-службе аэропорта, никаких дополнительных мер безопасности в связи с посадкой самолета не предпринималось. Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом. Родственники пассажиров злополучного рейса даже не успели разволноваться, как их родные уже приземлились на родине. Задержка составила всего 20 минут.