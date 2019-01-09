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Их общее количество составило 2305 людей. Сообщение об этом распространено украинским Минздравом.

Таким образом, на Украине за новогоднюю неделю корью заболели более 2 тысяч человек. Среди них 966 являются взрослыми, а 1339 – детьми.

В начале этого года произошёл и трагический случай. Один ребёнок скончался от осложнения, полученного в результате этого заболевания.

Украинские медики привели показатели за период 28 декабря прошедшего года – 3 января этого.

В прошлом году на Украине корью болели 54481 человек. Из них 20204 были взрослыми, а 34277 – детьми. 16 из пациентов скончались, среди них было 12 детей.

Единственным надёжным средством защиты от кори является вакцинация. В то же время ситуация с наличием необходимого количества вакцины во всех регионах Украины до сих пор является проблематичной.