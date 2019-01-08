В Новой Москве горел склад пиломатериалов

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Сегодня, 8 января, поступило сообщение о пожаре в помещении площадью в 150 кв. м в Новой Москве.

Загорелся одноэтажный склад пиломатериалов размерами 80 на 20 м. Адрес горящего здания: деревня Яковлево, улица Школьная. На месте происшествия работали пожарные расчеты. Информации о пострадавших нет.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по городу Москве, пожар успешно потушен. Сообщение о ЧП было получено в 15:32, к 16:14 пожар был локализован, а к 16:25 возгорание полностью ликвидировано. О причинах пожара в данный момент ничего не известно.

В Новой Москве это – не единственный пожар в праздничные дни. Так, неподалеку, в поселке Коммунарка, 6 января загорелся одноэтажный металлический ангар.

Сообщение о ЧП поступило примерно в 11:07, говорит представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Москве. Горящее здание находилось по адресу: поселок Коммунарка, улица Липовый парк, дом 11. Возгорание было успешно потушено. О пострадавших не сообщалось.