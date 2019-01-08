В Москве петарда повредила глаз женщины прямо в новогоднюю ночь

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Новогодний праздник закончился трагически для 32-летней москвички. Запущенная петарда угодила ей прямо в глаз и привела к слепоте.

Медики знают, что в период новогодних праздников резко возрастает уровень травматизма в результате неправильного обращения с пиротехническими средствами. Так, в новогоднюю ночь трагедия случилась с 32-летней жительницей Новой Москвы, которая гуляя с сыном неожиданно получила травму. Рядом с женщиной в тот момент находился ее сын, который, к счастью, не пострадал.

Установлено, что ей прямо в левый глаз попала выпущенная петарда. На место инцидента были вызваны медики скорой помощи, которые и доставили пострадавшую в ближайшую больницу. Врачи установили повреждение глаза и сделали все необходимое для его сохранения, но это оказалось безрезультатно. Теперь женщина борется с болью и бессонницей, у нее диагностировали нервный срыв. По предварительным данным. Восстановить потерянное зрение у нее не удастся.

Пострадавшая написала заявление о случившемся в правоохранительные органы, сотрудники которых разбираются в происшествии. На данный момент не удалось установить лиц, которые запустили злополучную петарду. В полиции просят всех свидетелей происшествия сообщить подробности в любое отделение полиции.