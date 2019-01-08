В Магнитогорске спасатели нашли под завалами немало ценных вещей

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Так уж получилось, что девятый день со смерти людей, погибших от взрыва в Магнитогорске, пришелся на окончание праздника Рождества Христова и с утра в Кафедральном храме Вознесения, началась Божественная литургия и панихида по жертвам страшной трагедии.

В Магнитогорске спасатели на вторник, 8 января, нашли немало ценных вещей. Городская администрация города и Ленинского района, со всей тактичностью, предложила родственникам погибших людей и выжившим жильцам дома № 164 по проспекту Карла Маркса, прийти в отделение полиции и заявить свои права на найденные ювелирные изделия, антикварные раритеты, редкие библиографические издания. Конечно, не исключаются при этом, случаи мошенничества, однако правоохранители обещают, что они, соблюдая нормы права, им удастся восстановить справедливость. Взрыв бытового газа унес жизни 39 людей, которые намеревались отметить Новый год и готовились к празднику. До сих пор существует несколько версий, альтернативных официальной. Например, о том, что в трагедии виновны представители частных структур, которые, прикрываясь «липовыми» удостоверениями, пытаются предоставить свои услуги по подсоединению газовых счетчиков, доверчивым пенсионерам.

Как сообщают информаторы, заявления о подобных предложениях неоднократно доводились до сведения правоохранителей, однако по странным причинам, никто не пытался проверить легитимность молодых людей, ходящих по подъездам и, предлагающим сомнительные услуги. Как сообщают в социальных сетях пользователи, проживающие в Ленинском районе, перед Новым годом, странные молодые люди в синих спецовках обходили дома. Вероятно, именно их непрофессиональные действия и произвели утечку газа на седьмом этаже дома № 164. Кстати, пока неизвестно, рассматривает ли полиция и спецслужбы подобную версию.