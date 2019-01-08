В Санкт-Петербурге иномарка наехала на санки с ребенком

Сегодня, 11:27

Трагедия произошла на Планерной улице в вечернее время. Очевидцы сообщают, что водитель хамил родителям пострадавшего ребенка.

Вечером 6 января на Васильевском острове в Санкт-Петербурге произошла авария в которой пострадал малолетний ребенок. Оказалось, что родители переходили дорогу по пешеходному переходу, а малыша они везли на санках. Водитель легкового автомобиля Mersedes не заметил санок и наехал на них.

Своей вины виновник происшествия не признал и даже вступил в спор с родителями. Очевидцы рассказывают, что отец ребенка находился в состоянии алкогольного опьянения и разбил лобовое стекло в авто. На место дорожно-транспортного происшествия прибыли сотрудники полиции и медики скорой помощи. Правоохранители признали виновным водителя авто. Известно, что врачи не обнаружили повреждений на теле мальчика, ребенок только получил сильный испуг.