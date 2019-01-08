В Брянске медик отказал в помощи плачущему ребенку

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Родители трехлетней малышки решили обратиться за помощью к медикам – остановить сильный кашель и снизить высокую температуру у них не получалось. Врач отказался осматривать юную пациентку из-за того, что ребенок кричал.

В детской поликлинике №2 города Брянска 3 января произошел вопиющий инцидент, который в сети активно обсуждают пользователи. Известно, что родители трехлетней девочки пришли в медицинское учреждение за помощью – у их малышки была высокая температура и сильный кашель, устранить которые не получалось несколько дней.

После того, как мать с ребенком дождались своей очереди и все же попали в кабинет к врачу, девочка его испугалась и расплакалась. Как сообщили родители юной пациентки, она испугалась людей в белых халатах еще в два года, во время посещения стоматолога. После того, как мать стала рассказывать участковому педиатру о состоянии ребенка. Он даже не захотел ее слушать. Сославшись на то, что не сможет осмотреть плачущую девочку и посоветовал воспитывать детей правильно.

Родители повели девочку в другую больницу, где им оказали необходимую помощь в полном объеме. Для предотвращения подобных ситуаций в дальнейшем, родители девочки обратились за помощью в городской отдел здравоохранения с жалобой.