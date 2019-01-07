Затонувшее у берегов Турции судно унесло жизни 4-х украинцев и 2-х россиян

Сегодня, 16:15

Затонувшее утром 7 января у берегов Турции судно, перевозившее уголь, унесло жизни 6-ти - 4-х украинцев и 2-х россиян.

На сухогрузе находилось 13 человек - двоих мужчин из Армении и пятерых украинских граждан сотрудникам экстренных служб удалось спасти. О трагедии сообщили представители Самсун (провинция Турции), которые и отреагировали на сигнал бедствия. Сухогруз «Волга-Балт 214» перевозил уголь под панамским флагом. После затопления в 08:10 утра по мск члены экипажа подали соответствующий сигнал в 148 километрах от провинции Самсун. Подробности трагедии устанавливаются.

В российском же посольстве в Анкаре заявили, что граждан РФ на борту не было.



