Петербург: Несвежие новогодние салаты «уложили» в Боткина 500 горожан

Сегодня, 20:10

Новый год всегда отличался необходимостью медиков отказаться от праздника. Слишком много из его отмечающих становятся пострадавшими.

Этот год не стал исключением. Отличился Петербург, где несвежие новогодние салаты «уложили» в Боткина 500 горожан.

И это лишь за первые три дня после празднования самого Нового года. А сколько ещё впереди. В смысле праздников.

Медики высказывают надежду, что горожане не станут в тёплых квартирах хранить оливье и другие салаты на столах на протяжении нескольких дней. Иначе беды просто не избежать.

Если человек попадает в Боткина, выписывается он оттуда, чаще всего, вполне здоровым, но не очень скоро. То есть, прощай, Рождество, ну и Старый Новый год туда же.

Несвежие салаты в Петербурге стали причиной госпитализации 1 января ста пациентов. На протяжении каждого из двух последующих дней их количество приближалось к двумстам. Традиция «доедать» у наших людей неискоренима.

Главную причину этого медики видят в том, что, даже если приобретённые продукты были свежими, многие готовят «тазики оливье» ещё до несколько дней до праздника. А в нём сплошной «скоропорт».