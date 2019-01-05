Сегодня, 19:00

Известно, что её организовали студенты. Среди них уже не менее пяти раненых.

В Москве произошла массовая драка иностранцев. Кто её развязал и что стало поводом, ещё только предстоит установить.

Известно, что она началась на территории общежития, в котором проживают иностранные студенты, обучающиеся в Московском Государственном строительном университете.

Поступила информация, что в серьёзной потасовке поучаствовали не менее 20 студентов. Все пострадавшие являются китайцами.

Была ли драка только между ними или с другими национальностями, устанавливается.

На место события прибыли экстренные службы. Насколько тяжелы травмы пострадавших, пока неизвестно.