Сегодня, 09:09

Нападение пиратов произошло, когда контейнеровоз MSC Mandy под флагом Панамы дрейфовал в акватории Гвинейского залива. Расстояние до берега, где находится порт Котоноу, составляло около 20 миль.

В этот момент на него было совершено пиратское нападение, после которого нападавшие забрали шестерых человек с собой. Среди похищенных пиратами россиян в Гвинейском заливе - капитан судна и старший помощник.

Экипаж судна состоял из 24 человек. 23 моряка – граждане России и один украинец. Пиратская атака была неожиданной и произошла 1 января.

На контейнеровоз ворвались, по разным данным, от 7 до 9 пиратов. У них были автоматы и холодное оружие. Нападавшие незамедлительно приступили к грабежу. Этот «процесс» занял у них около двух часов.

После этого бандиты покинули MSC Mandy. При этом они захватили с собой шестерых членов его экипажа. Известно, что среди них капитан, старший и третий помощники, боцман, повар и фиттер-сварщик.

Также поступила информация о том, что среди оставшихся на борту 18 моряков раненых нет.

К вопросу по освобождению захваченных россиян подключились консульские отделы РФ, находящиеся в Бенине и Нигерии.

Информация о каких-либо требованиях со стороны пиратов пока не поступала.